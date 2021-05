IVO Capital Partners : les perspectives pour les pays émergents sont positives pour l'année 2021

(AOF) - Les perspectives pour les pays émergents sont positives pour l'année 2021 et le marché primaire est dynamique (les émissions primaires ont atteint 30 milliards de dollars au mois d'avril) estime l'équipe de gestion d'IVO Capital Partners. Le taux 10 ans souverain américain devrait continuer à être volatil jusqu'à ce que les effets de la réouverture de l'économie et des injections monétaires massives sur l'inflation puissent être évalués. Les taux courts termes devraient rester porteurs pour la croissance, la Fed ayant réaffirmé sa volonté de maintenir des taux bas jusqu'en 2022 au moins.

