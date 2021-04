Ivanhoé Cambridge s'engage à atteindre la neutralité carbone de son portefeuille en 2040

" Nous considérons que cet engagement constitue une stratégie de création de valeur, et notre démarche vient également renforcer la résilience de nos actifs, car les investissements durables seront plus rentables à long terme ", a ajouté la dirigeante.

" Nous sommes convaincus qu'il est de notre devoir de créer un impact positif sur l'environnement, à la fois en tant qu'acteur mais également en tant qu'influenceur auprès de notre écosystème ", a déclaré Nathalie Palladitcheff, présidente et cheffe de la direction d'Ivanhoé Cambridge.

La portée de cet engagement concerne les 5 continents sur lesquels Ivanhoé Cambridge détient ses propriétés, en exclusivité ou au travers de partenariats, soit aujourd'hui environ 800 propriétés de classes d'actifs variées : immeubles de bureaux, bâtiments logistiques, centres commerciaux, unités résidentielles et hôtels.

(AOF) - Ivanhoé Cambridge s'engage à atteindre la neutralité carbone de son portefeuille international en 2040. Face à l'urgence climatique, et parce que le secteur de l'immobilier et de la construction représente près de 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, la société accélère sa stratégie de décarbonation.

