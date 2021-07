Ivanhoé Cambridge poursuit la croissance de sa plateforme logistique Hub & Flow

" Cette nouvelle acquisition vient renforcer notre portefeuille logistique Hub & Flow dont la taille et la composition nous permettent de répondre aux demandes de tous les types d'utilisateurs et de renforcer la couverture du principal bassin de consommation français. Dans les prochaines années, nous allons continuer à favoriser la logistique dans nos investissements en Europe, particulièrement dans le cadre d'opérations de développement ", a commenté Arnaud Malbos, Directeur des investissements pour l'Europe chez Ivanhoé Cambridge.

En février 2020, Ivanhoé Cambridge avait fait l'acquisition de Hub & Flow, un portefeuille d'actifs logistiques au sein des principaux hubs parisiens et lyonnais, complété en novembre 2020 par une plateforme logistique de 36 000 mètres carrés à Roye. L'ajout de ce nouvel actif portera ainsi le portefeuille Hub & Flow à 19 actifs pour un total de 515 000 mètres carrés.

" La localisation de Mer se distingue particulièrement pour son emplacement favorisant une logistique de proximité, complémentaire aux grands hubs de la dorsale Paris-Lyon-Marseille et très prisée par les acteurs ayant besoin d'un maillage de distribution plus serré ", a ajouté Ivanhoé Cambridge.

(AOF) - Ivanhoé Cambridge a annoncé l'acquisition en blanc, auprès de Catella Logistic Europe, d'un nouvel actif logistique à Mer, au sud-ouest d'Orléans. « Idéalement situé au sein d'un parc d'activités, l'entrepôt d'environ 49 000 mètres carrés bénéficiera d'un positionnement stratégique à proximité immédiate de l'autoroute A 10, à moins de 2 heures de Paris et du plus grand bassin de consommation français », a expliqué la société.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.