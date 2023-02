Ivanhoé Cambridge et Mapletree lancent une plateforme d’investissement immobilier en Inde

(AOF) - Ivanhoé Cambridge, leader mondial de l’immobilier, et Mapletree, une société internationale spécialisée dans la promotion immobilière, le capital-investissement et la gestion immobilière qui s’est engagée en faveur du développement durable, ont annoncé la conclusion d’un partenariat stratégique visant à lancer une nouvelle plateforme d’investissement, dont la capacité d’investissement s’élèvera à environ 1,7 milliard d'euros.

Cette plateforme d'investissement permettra de développer, d'acquérir et d'exploiter des espaces de travail destinés au secteur des technologies en Inde. Des propriétés et des projets ont déjà été identifiés pour répondre à cette ambition.

La stratégie d'investissement de ce partenariat mettra l'accent à la fois sur des espaces de travail stabilisés et des actifs de catégorie A de grande qualité en cours de développement dans les principaux pôles économiques de l'Inde. Ces pôles bénéficient de la croissance exponentielle des activités d'innovation technologique rattachées à des centres mondiaux de ressources ainsi que de la présence de grandes entreprises de services technologiques d'envergure nationale ou internationale.

Le portefeuille respectera les critères de référence de l'industrie immobilière en matière de développement durable, conformément aux engagements d'Ivanhoé Cambridge et de Mapletree d'atteindre la neutralité carbone opérationnelle d'ici à 2040 et à 2050, respectivement. Le portefeuille vise également l'obtention des certifications vertes et environnementales les plus prestigieuses, telles que la certification WELL.