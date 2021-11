ITW de Nicolas Crémieux, co-responsable de l'équipe Obligations convertibles de Mirabaud AM - Lancement d'un fonds d'obligations convertibles portant sur les petites et moyennes capitalisations

(AOF) - Mirabaud Asset Management lance aujourd'hui un fonds d'obligations convertibles mondiales portant sur les petites et moyennes capitalisations. Nicolas Crémieux, co-responsable de l'équipe Obligations convertibles de la société de gestion, revient sur le lancement de ce nouveau produit censé allier sécurité et performance. En effet, l'obligation convertible, grâce à la " convexité " permet de capter l'essentiel de la hausse des actions tout en amortissant sa baisse grâce à sa valeur obligataire.

Parlez-nous ce nouveau fonds ?

Ce fonds étoffe notre gamme d'obligations convertibles jusque-là composée de deux fonds : un européen et un global. L'originalité de ce nouveau fonds global est sa cible : les petites et moyennes capitalisations boursières étant inférieure à cinq milliards de dollars. C'est une stratégie ambitieuse puisque 80% de l'indice de référence Refinitiv Global Focus est composé de grandes capitalisations. L'objectif est de profiter de l'essor des nouvelles obligations convertibles émises par des entreprises de petites et moyennes capitalisations, qui sont le plus souvent innovantes et disruptives et tirent leur épingle du jeu dans un contexte incertain. On dénombre plus de 500 émissions et elles représentent aujourd'hui plus de la moitié de celles en circulation.

A cet égard, quels sont vos critères de sélection ?

En terme géographique, l'Europe et l'Asie devraient respectivement représenter environ 20% et 30% chacun de notre portefeuille tandis que la majorité sera constituée de valeurs américaines, ce marché étant le plus vaste. Trois secteurs devraient par ailleurs constituer plus de 50% du portefeuille : la technologie pour jouer la digitalisation, les industrielles pour bénéficier des investissements lié à la transition énergétique et enfin la consommation cyclique pour miser sur les tendances de consommation des Millennials. Nous allons également par ailleurs intégrer des secteurs traditionnels comme la santé, l'immobilier sans oublier les énergies renouvelables. Le portefeuille, composé d'environ 50 positions, sera gérer activement dans une cible de delta moyen entre 30% et 60% afin d'assurer une convexité permanente avec un degré très élevé de conviction.

Quels sont vos objectifs ?

En termes d'encours, nous visons un total sous gestion d'au moins deux milliards de dollars d'ici deux à trois ans, sachant que les deux fonds existants viennent de franchir le milliard de dollars. En termes de performance, nous ne nous fixons pas d'objectif de performance absolue, mais nous comptons surperformer notre indice de référence, l'ICE Bofa Mid-Cap Equity Global Convertible. Une approche qui a fait ses preuves, puisque le fonds Mirabaud Sustainable Convertibles Global a surperformé son indice de référence de 20% depuis son lancement en 2013, et est classé dans le premier décile sur un, trois et cinq ans tandis qu'il est noté 5 étoiles par Morningstar.

Enfin, je précise qu'à l'instar des deux autres SICAV de Mirabaud AM, ce fonds intègre les critères ESG en amont du processus de sélection des valeurs et est classifié Article 8 au sens du Règlement SFDR.

Propos recueillis par Pierre-Jean Lepagnot