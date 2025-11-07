ITV en pourparlers avec Sky, le groupe de Comcast, en vue d'une vente de 2,15 milliards de dollars dans le secteur de la radiodiffusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

ITV annonce des discussions préliminaires sur la vente de sa division M&E

*

La vente porterait sur les chaînes en clair et la plateforme de streaming

*

Les actions d'ITV bondissent de 18 % après l'annonce

(Ajoute des commentaires au paragraphe 3, des actions au paragraphe 5, la réaction des analystes au paragraphe 5) par Paul Sandle

La chaîne britannique ITV

ITV.L a déclaré être en pourparlers préliminaires avec la société de télévision payante Sky, propriété de Comcast

CMCSA.O , au sujet d'une vente de 1,6 milliard de livres (2,15 milliards de dollars) de sa division médias et divertissement, ce qui a provoqué une forte hausse des actions du radiodiffuseur.

La division M&E d'ITV, qui comprend ses chaînes en clair et la plateforme de diffusion en continu ITVX, a été touchée par la faiblesse du marché publicitaire .

L'association de M&E et de Sky permettrait d'accroître l'envergure de la diffusion en continu afin de concurrencer des acteurs mondiaux tels que Netflix, Amazon et Disney, a déclaré une personne proche des négociations, ajoutant que les deux groupes avaient également une connaissance approfondie du public britannique dans les domaines du sport, du divertissement, de la dramatique et de l'information.

Les actions d'ITV, qui se sont échangées autour de leurs niveaux d'il y a 13 ans, ont augmenté de 15 % à 78 pence vendredi.

Les analystes d'UBS ont déclaré que l'opération devrait être approuvée par les autorités de régulation, étant donné que le plus grand radiodiffuseur public commercial du Royaume-Uni serait détenu par une société non britannique et que Comcast possède déjà Sky, le plus grand groupe de télévision à péage du Royaume-Uni.

La capitalisation boursière totale d'ITV s'élevait à 2,53 milliards de livres jeudi, la veille de la publication des négociations, qui ont été rapportées pour la première fois par Bloomberg. Le prix discuté inclut la dette, a indiqué ITV dans un communiqué.

ITV possède également une activité de production de studios, qui produit des émissions telles que "Coronation Street" pour ses propres chaînes et des fictions pour des diffuseurs tels que la BBC, Netflix et Apple TV.

ITV a déclaré qu'il n'y avait aucune certitude quant aux conditions ou à la conclusion d'un accord.

Sky n'a pas souhaité faire de commentaire.

UN MARCHÉ PUBLICITAIRE DIFFICILE

ITV a averti jeudi que ses recettes publicitaires seraient inférieures de 9 % au dernier trimestre de 2025, reflétant le retrait des annonceurs qui s'inquiètent de l'environnement macroéconomique en Grande-Bretagne.

Le groupe s'est concentré sur l'investissement dans son activité Studios et sa plateforme de streaming pour compenser la volatilité de la publicité dans la radiodiffusion linéaire, où les audiences diminuent.

ITV fait depuis longtemps l'objet de spéculations de rachat, l'accent étant mis ces dernières années sur ses studios.

Carolyn McCall, directrice générale d'ITV depuis 2018, a déclaré en juillet qu'il y avait des conversations fréquentes dans le secteur sur des transactions potentielles.

"Dans tout ce secteur, tout le monde parle à tout le monde, et tout le monde parle à tout le monde. Et vous savez que le conseil d'administration gardera toutes les options à l'étude", a-t-elle déclaré.

Reuters a rapporté au début de l'année qu'ITV avait entamé des discussions avec le groupe RedBird IMI, soutenu par Abu Dhabi, en vue d'une éventuelle fusion de leurs activités de production respectives.

Le groupe de médias français Banijay BNJ.AS aurait également mené des discussions sur une éventuelle offre pour les studios d'ITV ou sur un rachat complet.

La division M&E a réalisé un chiffre d'affaires de 955 millions de livres et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements de 35 millions de livres au cours des six mois précédant la fin du mois de juin, a déclaré ITV en juillet. (1 $ = 0,7451 livre)