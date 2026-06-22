ITG, société spécialisée dans les infrastructures numériques soutenue par Oaktree, prévoit de lever 429 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

La société d'infrastructures numériques ITG a annoncé lundi qu'elle comptait lever jusqu'à 429,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

La société, dont le siège se trouve à Hendersonville, dans le Tennessee, propose 19,5 millions d’actions à un prix compris entre 19 et 22 dollars chacune.

ITG a été rachetée en 2021 par la société d'investissement Oaktree Capital Management, en partenariat avec la direction de l'entreprise.

Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank et Stifel figurent parmi les co-chefs de file. ITG sera cotée au Nasdaq sous le symbole "ITG".