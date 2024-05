Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Itesoft: retrait obligatoire prévu début juin information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 15:13









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que le retrait obligatoire sur les actions Itesoft interviendra le 4 juin, au prix net de tout frais de quatre euros par action et portera sur 213.369 actions représentant 3,48% du capital et au plus 2,41% des droits de vote de la société.



Pour rappel, à l'issue de l'offre publique de retrait clôturée le 16 mai initiée par la société Iteman, cette dernière détient, avec les autres membres du concert, 5.920.459 actions Itesoft représentant 96,52% du capital et au moins 97,59% des droits de vote.





