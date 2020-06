Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Itesoft : baisse du CA attendue pour 2020 Cercle Finance • 01/06/2020 à 15:25









(CercleFinance.com) - Dans un point de situation face au Covid-19, Itesoft indique anticiper une baisse de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2020, mais précise toutefois que la part récurrente de son activité représente 60% de son chiffre d'affaires. L'éditeur de logiciels a obtenu un emprunt de couverture de trois millions d'euros 'à des conditions financières favorables' auprès de son pool bancaire, avec différé de remboursement d'un an, emprunt garanti à hauteur de 90% par Bpifrance. Forte d'une part récurrente importante de son chiffre d'affaires et d'une situation financière solide, la société n'a pour l'instant pas eu recours au chômage partiel. Elle a mis en télétravail 100% de ses collaborateurs.

Valeurs associées ITESOFT Euronext Paris +2.44%