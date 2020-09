Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Italie-Tests obligatoires pour les voyageurs venant de Paris Reuters • 21/09/2020 à 14:42









MILAN, 21 septembre (Reuters) - Les tests de dépistage au nouveau coronavirus seront obligatoires en Italie pour tout voyageur en provenance de Paris et de plusieurs autres régions françaises, a annoncé lundi le ministre de la Santé. "J'ai signé un nouveau décret qui étend l'obligation de tests moléculaires ou antigéniques aux ressortissants en provenance de Paris et d'autres régions françaises", a déclaré Roberto Speranza sur Twitter https://twitter.com/robersperanza. "Les données européennes sont préoccupantes. L'Italie fait mieux que d'autres pays mais il faut faire preuve d'une grande prudence", a-t-il ajouté, sans entrer dans le détail des régions françaises concernées. (Elvira Pollina, version française Jean-Stéphane Brosse)

