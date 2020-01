Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Italie-Salvini espère un nouvel élan avec deux scrutins régionaux Reuters • 26/01/2020 à 12:02









par Crispian Balmer ROME, 26 janvier (Reuters) - Les électeurs de deux régions italiennes, l'Émilie-Romagne dans le nord et la Calabre dans le Sud, se rendent aux urnes ce dimanche à l'occasion d'élections locales qui pourraient propulser la Ligue d'extrême droite et son dirigeant Matteo Salvini aux portes du pouvoir national. Les deux régions sont actuellement contrôlées par le centre-gauche et si les sondages pronostiquent une victoire pour la droite en Calabre, le scrutin semble beaucoup plus incertain au nord où les enjeux politiques sont de taille. Parmi les régions les plus riches d'Italie, l'Emilie-Romagne, berceau de l'écurie Ferrari et du parmesan, est un bastion de la gauche depuis la Seconde Guerre mondiale. Matteo Salvini a mené campagne pendant plusieurs semaines dans la région, avec l'espoir qu'une victoire de la Ligue et de ses alliés de droite déstabilise la coalition gouvernementale au point qu'elle puisse même s'effondrer. "Si vous nous y aidez, nous irons lundi réclamer des élections anticipées pour donner à ce pays un gouvernement solide et cohérent", a déclaré Giorgia Meloni, alliée de Matteo Salvini et chef de file du parti Frères d'Italie, lors d'un rassemblement vendredi. Le message anti-immigration et anti-Europe de Matteo Salvini a trouvé un écho dans cette région pendant la campagne, en particulier dans les villes et villages de petite taille. Fidèle à son style provocateur, Matteo Salvini a créé la polémique la semaine dernière en sonnant à l'interphone de l'appartement d'une famille de migrants tunisiens et, face aux caméras de télévision, en leur demandant s'ils vendaient de la drogue. Salvini, qui était ministre de l'Intérieur jusqu'en août dernier, a claqué la porte à la coalition que son parti avait formée avec le Mouvement 5 Etoiles, faisant alors le pari que ceci allait donner lieu à des élections législatives anticipées où il était donné gagnant par les sondages. Mais, au lieu de cela, le Mouvement 5 Etoiles a noué une alliance avec le Parti démocrate (centre-gauche), reléguant la Ligue dans l'opposition. Animé par un esprit de revanche, Matteo Salvini a depuis concentré tous ses efforts sur une série de scrutins régionaux. Le Parti démocrate refuse pour sa part de considérer le scrutin de dimanche comme un référendum pour la coalition, souvent traversée par des dissensions. Il compte notamment sur les sondages favorables au gouverneur sortant Stefano Bonaccini. "Salvini essaie de faire sa campagne sur des enjeux nationaux car il n'a rien à dire sur l'Emilie-Romagne. Il utilise l'élection à sa propre fin qui est de faire tomber le gouvernement", a déclaré à Reuters Stefano Bonaccini. Le vote en Calabre et en Emilie-Romagne sera clos à 23h00 (22h00 GMT), heure à laquelle sortiront les premiers sondages de sortie des urnes. Le résultat définitif en Emilie-Romagne est attendu tôt lundi. (Version française Gwénaëlle Barzic)

