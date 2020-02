Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Italie-Rejet du recours de Vivendi sur le plan européen de Mediaset Reuters • 03/02/2020 à 13:45









MILAN, 3 février (Reuters) - La justice italienne a rejeté lundi la demande de Vivendi VIV.PA de suspendre le projet de Mediaset MS.MI de création d'une holding aux Pays-Bas regroupant ses activités européennes, a-t-on appris de source judiciaire. A la Bourse de Milan, le titre du groupe italien de médias prenait 0,75% à 2,4050 euros à 12h45 GMT alors qu'il évoluait dans le rouge avant la décision. Mediaset, contrôlé par la famille de l'ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi, projette de fusionner ses branches espagnole TL5.MC et italienne dans une holding néerlandaise, baptisée MediaforEurope (MFE). Deuxième actionnaire du groupe italien, Vivendi s'oppose à ce projet au motif que la structure de cette nouvelle entité renforcerait le contrôle de la famille Berlusconi. (Elvira Pollina, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées MEDIASET MIL -0.01% TELECOM ITALIA MIL -0.94% BOLLORE Euronext Paris +0.11% VIVENDI Euronext Paris +0.20% MEDIASET ESPANA Sibe +0.06%