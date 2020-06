Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Italie-Plan de relance de €15-20 mds en projet, vers un déficit à plus de 11% du PIB Reuters • 22/06/2020 à 14:04









ROME, 22 juin (Reuters) - Le gouvernement italien se prépare à mobiliser 15 à 20 milliards d'euros supplémentaires dans le cadre d'un nouveau plan de relance destiné à relancer une économie transalpine mise à mal par la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, ce qui porterait son déficit public au-delà de 11% de sa richesse nationale, selon une source gouvernementale. Cette nouvelle série de mesures, qui devra être approuvée par le Parlement, s'accompagnera d'un nouvel accroissement du programme d'émissions de dette italienne et portera la dette publique à 157% du produit intérieur brut (PIB) cette année contre une prévision de 155,7% pour l'instant. "Nous devons renforcer les fonds pour compléter la rémunération des salariés temporairement au chômage et pour soutenir les collectivités locales dont les recettes fiscales ont été affectées par le confinement", a précisé cette source. L'Italie figure parmi les pays européens ayant le plus souffert de la crise sanitaire, avec un bilan de 34.600 décès imputés au COVID-19. Le Trésor italien, qui n'a pas souhaité commenter ces informations, estime que l'impact économique du confinement se traduira par une contraction du PIB d'au moins 8% cette année. Les mesures déjà adoptées pour favoriser la relance de l'économie italienne ont déjà porté la prévision de déficit public pour 2020 à 10,4% du PIB, contre 1,6% l'an dernier - un plus bas de douze ans. (Giuseppe Fonte, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

