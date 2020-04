Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Italie-Le déconfinement provoque des tensions entre Rome et les régions Reuters • 30/04/2020 à 16:28









(Actualisé avec déclarations supplémentaires, précisions) par Giuseppe Fonte et Crispian Balmer ROME, 30 avril (Reuters) - Certaines régions d'Italie moins touchées par l'épidémie de coronavirus devraient pouvoir assouplir les mesures de confinement de la population plus rapidement que d'autres mais les exécutifs régionaux ne doivent pas aller trop vite, a prévenu jeudi le président du Conseil, Giuseppe Conte, mettant en garde contre toute initiative unilatérale. Avec 27.682 morts selon un décompte arrêté mercredi, l'Italie affiche le plus lourd bilan en Europe de l'épidémie de COVID-19. Les restrictions de sorties et de déplacements, parmi les plus drastiques au monde, mises en place à partir du 9 mars ont contribué à plonger le pays dans la récession économique avec une contraction de son produit intérieur brut (PIB) de 4,7% au premier trimestre. Les régions dirigées par des partis de droite, qui ne font pas partie de la coalition gouvernementale à Rome, ont toutefois protesté contre le plan national de déconfinement progressif de la population à partir de lundi, dont elles jugent le calendrier beaucoup trop timide. Illustration de cette discorde croissante, la Calabre, à la pointe de la "botte" italienne, a annoncé que les bars et les restaurants de la région étaient autorisés à rouvrir immédiatement dès lors qu'ils possèdent une terrasse, soit avec un mois d'avance sur le programme du gouvernement. S'exprimant devant la Chambre des députés, Giuseppe Conte s'est dit prêt à discuter avec les régions à l'avenir pour leur permettre d'assouplir les mesures de confinement plus rapidement si le taux de contamination de leur population est particulièrement faible. LES INITIATIVES LOCALES ET UNILATÉRALES SERONT "ILLÉGITIMES" "Il n'y aura pas de plan fondé sur des initiatives soudaines de collectivités locales individuelles", a toutefois déclaré le président du Conseil, en soulignant qu'une levée soudaine des restrictions pourrait relancer l'épidémie et provoquer une flambée des contaminations. "Je préfère le dire fortement et clairement, ici au Parlement, au risque d'apparaître impopulaire: le gouvernement ne peut pas garantir un retour immédiat à la normalité de la vie d'avant", a-t-il ajouté. "Nous sommes toujours dans cette épidémie." Giuseppe Conte a prévenu que toutes les initiatives unilatérales des régions comportant des mesures moins restrictives que le plan national seraient considérées comme "illégitimes". Alors qu'il avait précédemment déclaré que toutes les écoles resteraient fermées jusqu'en septembre, le président du Conseil a néanmoins paru vouloir faire un geste envers ses détracteurs en se disant prêt à envisager une réouverture limitée des crèches, des maternelles et des colonies de vacances pour faciliter le retour au travail des parents. Giuseppe Conte s'est engagé à lancer une campagne de tests sur 150.000 échantillons sanguins afin d'avoir une idée plus claire de la propagation du coronavirus en Italie et de contribuer aux décisions sur la levée du confinement. Il a aussi confirmé le lancement en mai d'une application de traçage des personnes testées positives, développée par la start-up Bending Spoons, afin de réduire leurs contacts. Le chef du gouvernement a en outre annoncé que de nouvelles mesures de relance de l'économie, comprenant notamment 15 milliards d'euros pour les entreprises et 25 milliards pour les salariés et les indépendants, seraient présentées dans quelques jours. (version française Jean-Philippe Lefief et Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

