Italie-Le confinement sera levé en fonction de la situation régionale, dit Conte

ROME, 30 avril (Reuters) - Les mesures de confinement en vigueur depuis le 9 mars en Italie seront assouplies en fonction de la situation de chaque région, a annoncé jeudi le président du Conseil. Elles seront progressivement levées à partir du 4 mai en accord avec les autorités locales et en commençant par les régions où "la situation épidémiologique est la moins grave", a déclaré Giuseppe Conte, qui s'exprimait à la Chambre des députés Le chef du gouvernement a en outre annoncé que de nouvelles mesures de relance de l'économie, comprenant notamment 15 milliards d'euros pour les entreprises et 25 milliards pour les salariés et aux indépendants, seraient présentées dans quelques jours. (Giuseppe Fonte, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Myriam Rivet)

