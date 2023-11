Italie: la production industrielle stable en septembre

La production industrielle en Italie a stagné en septembre par rapport au mois précédent, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

( AFP / ANDREAS SOLARO )

Sur la période juillet-septembre, la production industrielle a augmenté en moyenne de 0,2% par rapport au trimestre précédent.

Elle était repartie à la hausse en août (+0,2%) après avoir chuté de 0,7% en juillet et augmenté de 0,5% en juin.

L'indice mensuel montre des hausses conjoncturelles dans le secteur des biens d'équipement (+1,5%), de l'énergie (+1,1%) et des biens intermédiaires (+0,8%).

La production des biens de consommation a en revanche connu une baisse (-2,2%).

Comparé à septembre 2022, la production industrielle a baissé de 2%, en données corrigées des effets de calendrier.

Parmi les différents secteurs d'activité, la fabrication de moyens de transport affiche la plus forte croissance sur un an (+11,2%), suivie par la production de produits pharmaceutiques de base et de préparations pharmaceutiques (+2,3%) et la fabrication de produits chimiques (+0,9%).

Les chutes les plus importantes concernent les industries du bois, du papier et de l'imprimerie (-11,6%), du textile, de l'habillement, du cuir et des accessoires (-10,9%) et la fabrication du caoutchouc et des matières plastiques (-4,0%).