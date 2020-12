Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Italie-La justice annule une décision établissant le contrôle de Vivendi sur Telecom Italia Reuters • 14/12/2020 à 13:39









ROME, 14 décembre (Reuters) - Le Conseil d'Etat italien a annulé lundi une décision de la Consob qui considérait que Vivendi VIV.PA contrôlait de facto Telecom Italia TLIT.MI . La Consob, l'autorité italienne des marchés financiers, avait pris cette décision dans la foulée d'une montée, en 2017, de Vivendi à hauteur des deux tiers du conseil de l'opérateur Telecom Italia. (Agnieszka Flak; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées TELECOM ITALIA MIL +1.46% VIVENDI Euronext Paris +1.44%