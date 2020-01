Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Italie-La gauche en tête en Emilie-Romagne, distancée en Calabre-sondages Reuters • 26/01/2020 à 23:23









ROME, 26 janvier (Reuters) - Le centre-gauche italien est arrivé en tête des élections régionales organisées dimanche en Emilie-Romagne mais il est nettement distancé en Calabre, indiquent des sondages réalisés à la sortie des urnes. En Emilie-Romagne, le Parti démocrate, membre de la coalition au pouvoir à Rome, aurait obtenu selon la RAI entre 47,0% à 51,0% des voix contre 44,0% à 48% pour la droite. Les résultats officiels seront connus lundi. En Calabre, l'avance prise par la Ligue et le centre-droit semble au contraire très nette et le centre-gauche devrait perdre le contrôle de cette région du sud de la péninsule. (Angelo Amante, version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.