Italie: la fédération de football veut que la saison aille au bout, même en août

Le président de la Fédération italienne de football Gabriele Gravina ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le président de la Fédération italienne de football (FIGC) s'est dit mercredi déterminé à ce que la saison de Serie A aille à son terme, même si elle devait s'achever en août.

"Nous allons tout faire pour que les championnats aillent au bout, au besoin nous demanderons à l'UEFA et à la Fifa d'aller au-delà du 30 juin et de jouer en juillet ou en août", a dit Gabriele Gravina à Radio Marte.

"Il est prématuré de penser à une date, mais nous devons rester optimistes, y compris pour la santé des Italiens et souhaiter que la situation prenne fin le plus tôt possible", a ajouté le dirigeant sur une station de radio.

Jeudi, l'influent président du Torino Urbano Cairo a en revanche estimé qu'il n'était pas souhaitable d'aller au-delà de fin juin.

"C'est normal d'essayer de trouver des scénarios mais la volonté de finir la saison ne doit pas nous amener trop loin dans les dates", a-t-il dit dans une interview à la Gazzetta dello Sport.

"Je considère que le 30 juin est une limite à ne pas franchir (...) Nous souffrons de cette saison gâchée mais nous ne devons pas prendre le risque de gâcher aussi la suivante. Juillet me semble être une hypothèse qui risque de compliquer les choses", a-t-il ajouté.

Tous les sports en Italie ont été suspendus jusqu'au 3 avril en raison de la pandémie de coronavirus, qui a par ailleurs entraîné notamment le report de l'Euro-2020 et des JO de Tokyo.

La semaine dernière, président de la FIGC avait dit espérer que la Serie A puisse reprendre le week-end du 2 mai.

Une réunion est prévue jeudi entre les représentants de la ligue italienne, de la FIGC, du syndicat des joueurs, des entraîneurs et du gouvernement afin d'évaluer les perspectives d'avenir.

M. Gravina a balayé les hypothèses d'annuler la fin de la Serie A ou d'attribuer le titre au leader du classement quand la saison a été suspendue, la Juventus Turin. "Cela conduirait à un scénario désagréable. Je continuerai à rejeter ces options tant que ce sera possible", a-t-il dit.

ea-stt/av