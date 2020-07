Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Italie-La CDP va prendre une part majoritaire dans Autostrade Reuters • 15/07/2020 à 10:39









MILAN, 15 juillet (Reuters) - Le gouvernement italien a annoncé mercredi avoir reçu de nouvelles propositions de la part d'Atlantia ATL.MI et de sa filiale Autostrade per l'Italia concernant l'exploitation des autoroutes et a dit avoir entamé une procédure judiciaire en vue de régler ce litige de longue date. Rome a menacé de révoquer la concession dont dispose Autostrade per l'Italia après l'effondrement en 2018 d'un pont à Gênes qui a fait 43 morts. Autostrade était chargée de l'exploitation de l'ouvrage. Dans le cadre des nouvelles propositions, la banque publique Cassa Depositi e Prestiti (CDP) prendra une participation majoritaire dans Autostrade et la société sera scindée et cotée en Bourse, a précisé le gouvernement, confirmant des informations rapportées à Reuters par des sources. Atlantia a par ailleurs proposé de céder l'intégralité de sa participation de 88% dans Autostrade à la CDP et à d'autres investisseurs institutionnels, a indiqué Rome dans un communiqué. A la Bourse de Milan, l'action Atlantia grimpait de plus de 22% dans la matinée. (Francesca Landini; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ATLANTIA MIL +21.97% ALLIANZ XETRA -0.35%