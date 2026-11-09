Italie: l'autorité boursière autorise l'OPA d'Intesa sur Monte dei Paschi di Siena

information fournie par Boursorama avec AFP • 09/11/2026 à 09:13

( AFP / MARCO BERTORELLO )

L'autorité boursière italienne, la Consob, a autorisé l'offre publique d'achat (OPA) de la première banque italienne, Intesa Sanpaolo, sur sa concurrente Monte dei Paschi di Siena (MSP), a fait savoir Intesa dimanche soir.

L'offre débutera le 24 novembre et s'achèvera le 22 janvier 2027 et Intesa offre 1,25 euro et 1,664 action du groupe à chaque actionnaire de MPS qui vendra ses actions, précise un communiqué.

Intesa avait relevé son offre à 31 milliards d'euros et lancé un ultimatum aux actionnaires de MPS, une stratégie qui a porté ses fruits : ceux-ci ont rejeté fin octobre un contre-projet de la banque siennoise, ouvrant la voie à l'établissement turinois.

Intesa estime que l'acquisition de MPS pourrait être finalisée entre décembre 2026 et janvier 2027. La banque turinoise vise avec ce nouvel ensemble un bénéfice net de 16 milliards d'euros en 2029.

Le rachat de MPS par Intesa, déjà soutenu par deux grands actionnaires de MPS détenant environ 30% de son capital, devrait donner naissance au deuxième groupe bancaire de la zone euro.