Italie: excédent commercial en septembre, mais exportations en berne

L'Italie a dégagé en septembre un excédent commercial de 2,34 milliards d'euros, malgré une baisse sensible des exportations, a annoncé jeudi l'Institut national des statistiques (Istat).

( AFP / ANDREAS SOLARO )

En septembre 2022, la troisième économie de la zone euro avait accusé un déficit commercial de 6,69 milliards d'euros.

Après une hausse de 2,2% en août, les exportations sont reparties à la baisse, reculant de 6,6% sur un an.

La baisse a été particulièrement forte pour les métaux de base et produits métalliques (-19,4%), substances et produits chimiques (-13,7%) et les articles en cuir, à l'exclusion des vêtements (-14,4%).

A l'inverse, les exportations de voitures ont augmenté de 20,3%.

Les marchés qui ont le plus contribué à la baisse des exportations sur un an sont les Etats-Unis (-11,9%), l'Allemagne (-7,8%), la France (-5,4%) et le Royaume-Uni (-11,4%).

Les importations, qui reculent depuis mars, ont chuté davantage que les exportations, accusant une baisse de 20,5%.

Sur les neuf premiers mois de l'année, l'Italie a enregistré un excédent commercial de 20,2 milliards d'euros, contre un déficit de 34 milliards d'euros sur la même période de 2022.