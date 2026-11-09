Italie - Éléments à surveiller le 9 novembre

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9 novembre - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce lundi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

POLITIQUE

Les ministres des Affaires étrangères du Groupe des Sept (G7), réunis à Paris lundi et mardi, discuteront des récentes cyberattaques qui seraient le fait de groupes pro-russes, a déclaré dimanche le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani.

ÉCONOMIE

L'Italie n'a pas encore fait son choix entre les candidats espagnol et néerlandais pour remplacer Christine Lagarde au poste de présidente de la Banque centrale européenne (BCE), ont déclaré vendredi des responsables du cabinet de la Première ministre Giorgia Meloni.

Les offres fermes pour l’ancienne aciérie italienne Ilva devaient être déposées avant dimanche soir, alors que le gouvernement poursuit la vente du groupe placé sous administration judiciaire, après qu’une décision de justice ordonnant la fermeture de ses hauts fourneaux a encore compliqué le processus. Le sidérurgiste italien Arvedi et l’indien Jindal ont soumis des offres, ont rapporté lundi plusieurs médias italiens, tandis que le groupe américain Flacks Group, spécialisé dans le redressement d’entreprises en difficulté et qui avait fait part de son intérêt pour l’opération, ne l’a pas fait, ont ajouté ces médias.

DETTE

Le Trésor italien a annoncé vendredi qu’il vendrait 8,5 milliards d’euros de bons du Trésor (BOT) lors d’une adjudication le 11 novembre.

Le Trésor devrait annoncer lundi les détails de la prochaine adjudication d'obligations à moyen et long terme.

ENTREPRISES

(*) BANCO BPM BAMI.MI

Le Crédit Agricole CAGR.PA a déclaré lundi avoir proposé que sa filiale italienne fusionne avec Banco BPM afin de créer une entité combinée qui deviendrait la troisième plus grande banque d'Italie.

(*) UNICREDIT CRDI.MI

La deuxième banque italienne a annoncé lundi une hausse annuelle de 24 % de son bénéfice au troisième trimestre , bien supérieure aux prévisions, et a revu à la hausse son objectif de bénéfice pour l'ensemble de l'année, alors qu'elle s'apprête à prendre les rênes de la Commerzbank allemande

CBKG.DE .

Une conférence téléphonique avec les analystes est prévue à 10h00 CET (09h00 GMT)

(*) LEONARDO LDOF.MI

L’Union européenne a engagé une action en justice contre IBM IBM.N , le groupe informatique français Atos

ATOS.PA et le groupe italien de défense Leonardo en raison de retards répétés dans le développement de son nouveau système de gestion intelligente des frontières, a rapporté lundi le Financial Times, citant des communications internes.

INTESA SANPAOLO ISP.MI , GENERALI GASI.MI , MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS) BMPS.MI

L'autorité italienne de régulation des marchés, la Consob, a approuvé le document d'offre publique d'achat d'Intesa sur Monte dei Paschi ainsi que le prospectus complémentaire européen, la période d'acceptation s'étendant du 24 novembre au 22 janvier, a indiqué Intesa dimanche.

Parmi les mesures correctives exigées par l’autorité italienne de la concurrence dans le cadre du rachat de Monte dei Paschi par Intesa Sanpaolo figure la nomination d’un administrateur de contrôle chargé de faire respecter une « muraille de Chine » avec Generali et d’empêcher la circulation d’informations sensibles sur le plan concurrentiel au niveau du conseil d’administration entre la banque et l’assureur, a rapporté samedi le quotidien Corriere della Sera.

MONTE DEI PASCHI (MPS), GENERALI, MEDIOBANCA MDBI.MI

L'établissement bancaire toscan a déclaré samedi que l'Autorité bancaire européenne avait précisé que le traitement de « compromis danois » accordé à Mediobanca au titre de la clause de droits acquis pour sa participation dans Generali ne pouvait pas être automatiquement étendu au groupe MPS, ce qui n'a aucune incidence sur les ratios de fonds propres consolidés de MPS, celui-ci n'ayant jamais appliqué ce régime.

WEBUILD WBD.MI

L'entreprise de construction a annoncé vendredi avoir obtenu l'autorisation du ministère français de l'Économie et des Finances pour les investissements à l'étranger liés à son offre publique d'achat obligatoire sur Trevi TFI.MI . Une décision rendue le 5 novembre a conclu que le rachat des filiales françaises de Trevi ne nécessitait aucune condition, restriction ou engagement, précise le communiqué.

PININFARINA PNNI.MI

L'offre publique d'achat lancée par PF Holdings, la société d'investissement du groupe indien Mahindra, a franchi vendredi le seuil des 90 % du capital social de la société turinoise, rapprochant ainsi le groupe de sa sortie de bourse. PF Holdings détient désormais plus de 93 % du capital social de Pininfarina, en comptant à la fois la participation qu'elle détenait avant l'offre et les actions apportées pendant la période d'acceptation.

(*) RECORDATI RECI.MI

L'offre publique d'achat lancée par CVC CVC.AS et la société d'investissement belge GBL GBLB.BR sur le laboratoire pharmaceutique prend fin lundi, après avoir été réouverte le 3 novembre.

LAZIO LAZI.MI , JUVENTUS JUVE.MI

Dimanche, le club romain est resté en tête du classement de la Serie A après un match nul 1-1 à Naples, tandis que les Bianconeri de Turin ont fait match nul 2-2 à la Fiorentina et sont restés septièmes.

MODE

Les marques de mode italiennes Patrizia Pepe et Dixie ont été placées sous administration judiciaire en raison d’allégations d’exploitation de travailleurs étrangers au sein de leur chaîne d’approvisionnement en Toscane, ont indiqué vendredi le parquet et des sources judiciaires.

DOVALUE DOVA.MI et NEWPRINCES NWLF.MI présenteront leurs résultats trimestriels.

AGENDA

Rome, réunion du Conseil des ministres sur d'éventuelles mesures énergétiques (16h00 GMT).

Milan: "Finance Community Week" à l’hôtel Four Seasons.

Milan: Intesa Sanpaolo et Prometeia présentent le 110e rapport sur l'analyse du secteur industriel, axé sur l'industrie manufacturière italienne et les prévisions sectorielles (10h30 GMT).

Paris: le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani participe à la réunion du G7.

Bruxelles: le ministre de l'Économie, Giancarlo Giorgetti, participe aux réunions des ministres des Finances de la zone euro et de l'UE.

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

les 20 titres ayant le plus progressé (en pourcentage).............PG.MI

Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI

Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS

Indice FTSE Mib.........FTMIB

Indice FTSE Allstars....FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour consulter les données et actualités des marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3

Indice DJ STOXX.......................................STOXX

Top 10 des secteurs STOXX............................PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S

Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N

Nikkei 225..............N225 Rapport de Tokyo.............T

FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L

Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F

CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA

Indices mondiaux.....................................0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO

Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET

L'actualité Reuters en bref: actions...............TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:...............................FRX/