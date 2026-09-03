Italie - Éléments à surveiller le 3 septembre

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3 septembre - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce jeudi.

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ÉCONOMIE

S&P Global publie les indices PMI composés et des services pour le mois d’août (07h45 GMT)

ENTREPRISES

ENI ENI.MI

Le groupe a annoncé mercredi avoir signé un nouveau contrat de 25 ans avec la société vénézuélienne PDVSA pour l'exploitation du gisement de Junin 5 . Aux termes de cet accord, qui fait du groupe italien l'unique opérateur de Junin 5, Eni et PDVSA investiront 1,5 milliard de dollars par an pour développer le gisement, avec pour objectif une production de 400 000 barils par jour d'ici la fin de la décennie, ont indiqué deux sources.

INTERCOS ICOS.MI

Les actionnaires du fabricant italien de produits de beauté cèdent environ 6 millions d'actions, représentant une participation de 6,2%, dans le cadre d'une procédure de bookbuilding accélérée, pour une transaction évaluée à environ 83 millions d'euros, a déclaré mercredi un teneur de livre .

SANLORENZO SNL.MI

Le constructeur italien de yachts publie ses résultats du premier semestre et organise une conférence téléphonique (16h00 GMT)

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

les 20 titres les plus en hausse (en pourcentage).............PG.MI

Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI

Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS

Indice FTSE Mib.........FTMIB

Indice FTSE Allstars....FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3

Indice DJ STOXX.......................................STOXX

Les 10 principaux secteurs du STOXX............................PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l’EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S

Les 25 titres européens ayant le plus progressé en pourcentage........................PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant le plus baissé en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones................DJI Cote de Wall Street......N

Nikkei 225..............N225 Cote de Tokyo.............T

FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L

Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F

CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA

Indices mondiaux.....................................0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO

Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET

Actualités Reuters en bref: actions...............TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:...............................FRX/