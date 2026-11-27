Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce vendredi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

ÉCONOMIE

L'ISTAT publiera les chiffres d'affaires de l'industrie et des services pour le mois de septembre (09h00 GMT)

L'ISTAT publiera les données sur le commerce extérieur avec les pays hors UE pour le mois d'octobre (10h00 GMT)

DETTE

Le Trésor italien va vendre aux enchères jusqu’à 8 milliards d’euros de BTP à taux fixe et d’obligations CCTEU à taux variable.

ENTREPRISES

FINCANTIERI FCT.MI , LEONARDO LDOF.MI

Le constructeur naval et le groupe de défense ont annoncé jeudi avoir signé un contrat de 500 millions d’euros portant sur la construction d’un troisième navire de soutien logistique (LSS) pour la Marine italienne. La livraison du navire est prévue d’ici 2030.

LEONARDO

Le groupe de défense et d’aérospatiale a annoncé jeudi que son programme de fourniture de 15 avions M-346 aux Frecce Tricolori – la patrouille acrobatique italienne – avançait comme prévu, la production et les livraisons étant prévues pour 2027-2028. Le projet comprend un soutien technique et logistique, la formation des pilotes et du personnel de maintenance, ainsi que la modernisation des infrastructures de la base aérienne de Rivolto, près d’Udine.

(*) STELLANTIS STLAM.MI

Le constructeur automobile a l’intention de racheter une partie du groupe de composants automobiles Marelli, actuellement placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis, afin de réduire les risques au sein de sa chaîne d’approvisionnement, a rapporté vendredi *Il Fatto Quotidiano*. Les négociations en sont à un « stade très avancé » concernant l’activité de suspension automobile de Marelli en Italie, qui compte trois usines, précise le journal. Fiat-Chrysler, qui fait désormais partie de Stellantis, avait cédé Magneti Marelli au groupe américain de capital-investissement KKR KKR.N en 2019 pour 5,8 milliards d'euros.

(*) SAIPEM SPMI.MI

La finalisation de la fusion entre Saipem et Subsea7 SUBC.OL sera très probablement reportée au premier trimestre 2027, a rapporté vendredi le quotidien MF, après l'expiration jeudi du délai imparti pour l'autorisation des autorités européennes de la concurrence.

PININFARINA PNNI.MI

Le groupe de design a annoncé jeudi, au nom de Holding B.V., que la période d'acceptation de l'offre publique d'achat sera prolongée jusqu'au 11 décembre. L'offrant détient 82,585 % du capital social de Pininfarina.

(*) NEWPRINCES NWLF.MI

Le groupe Princes, filiale de Newprinces, a déclaré jeudi que sa campagne de transformation de tomates 2026 devrait générer environ 150 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaire, dont la majeure partie devrait être comptabilisée en 2027, a rapporté vendredi Il Sole 24 Ore. L'usine du groupe située à Foggia a plus que doublé ses volumes de transformation cette année pour atteindre plus de 200 000 tonnes et vise les 250 000 tonnes en 2027, a-t-il ajouté.

(*) JUVENTUS JUVE.MI

Les Bianconeri se sont hissés à la deuxième place du classement de l’Europa League après leur victoire 4-1 à domicile contre l’Omonia de Nicosie jeudi.

INTRODUCTION EN BOURSE, TERNIENERGIA PROGETTI

L'entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables fait son entrée sur Euronext Growth Milan

AGENDA

Rome, cérémonie d’ouverture de l’année universitaire à la Luiss avec Andrea Pignataro, directeur général du groupe ION (10h00 GMT)

Rome, Leonardo Maria Del Vecchio, héritier d'EssilorLuxottica ESLX.PA , Alfonso Dolce, directeur général de Dolce & Gabbana, et Angelo Mastrolia, président exécutif du groupe NewPrinces, devraient assister à la conférence «Stati Generali dell'Export» (08h00 GMT)

Bologne: Philippe Donnet, directeur général de Generali GASI.MI , participe à la conférence de presse du World Tennis (13h00 GMT)

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes dans les

parenthèses:

les 20 titres ayant le plus progressé (en pourcentage).............PG.MI

Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI

Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS

Indice FTSE Mib.........FTMIB

Indice FTSE Allstars....FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour consulter les données et actualités des marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3

Indice DJ STOXX.......................................STOXX

Top 10 des secteurs STOXX............................PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S

Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N

Nikkei 225..............N225 Cote de Tokyo.............T

FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L

Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F

CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA

Indices mondiaux.....................................0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO

Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET

L'actualité Reuters en bref: actions...............TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:...............................FRX/