Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce mercredi.

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ÉCONOMIE

La Commission européenne a déclaré mardi qu'elle pourrait mettre fin aux mesures disciplinaires à l'encontre de l'Italie concernant son déficit budgétaire excessif l'année prochaine si les données pour l'ensemble de l'année 2026 et les nouvelles prévisions d'avril 2027 confirmaient les attentes actuelles.

DETTE

Le Trésor mettra aux enchères mercredi des BTP à court terme et des obligations indexées sur l'inflation de la zone euro (BTPEi).

Le Trésor a annoncé mardi qu'il vendrait jusqu'à 8 milliards d'euros d'obligations lors d'une adjudication le 27 novembre.

ÉNERGIE

L'Italie a attribué la totalité des 16 gigawattheures (GWh) de capacité de stockage par batterie proposée lors de sa deuxième adjudication , obtenant un prix moyen de 11 382 € par mégawattheure (MWh) par an, a déclaré mardi l'opérateur du réseau électrique Terna TRN.MI .

Selon Terna, Enel ENEI.MI a remporté la majeure partie des capacités de stockage attribuées dans le cadre de cet appel d'offres grâce à plusieurs projets qu'elle prévoit de développer.

Le groupe italien A2A A2.MI et ContourGlobal, une société dirigée par Antonio Cammisecra, figurent également parmi les lauréats.

ENTREPRISES

BANCO BPM BAMI.MI

La banque du nord de l'Italie a choisi Goldman Sachs et Citi comme conseillers financiers pour la proposition de fusion présentée par Crédit Agricole CAGR.PA , tandis que le conseil juridique sera assuré par Legance, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.

(*)STELLANTIS (STLAM.MI)

L'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé mardi qu'elle proposait d'accorder deux années supplémentaires aux constructeurs automobiles pour équiper la quasi-totalité des voitures et camions neufs de systèmes avancés de freinage d'urgence automatique.

Sous la présidence de Joe Biden, l'agence avait indiqué qu'elle exigerait des grands constructeurs qu'ils équipent toutes les voitures et tous les camions neufs de ce système de sécurité d'ici 2029. Elle propose désormais de repousser cette obligation à septembre 2031.

Le constructeur automobile prévoit de produire jusqu'à 90 000 Fiat 500, y compris des modèles hybrides et électriques, d'ici 2027, sur son site de Mirafiori, contre un maximum de 55 000 unités prévues pour 2026, dont la plupart sont des hybrides, a rapporté mercredi le quotidien MF-Milano Finanza, citant des sources proches des plans de production.

(*) SAIPEM SPMI.MI

Le groupe de services énergétiques a annoncé mercredi avoir remporté deux contrats offshore d'une valeur de 650 millions de dollars en Arabie saoudite dans le cadre de son accord à long terme existant avec Aramco. Ces contrats portent sur l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation (EPCI) ainsi que sur des travaux liés aux pipelines et aux câbles électriques.

(*) BFF BFF.MI

Le conseil d'administration de cette banque en difficulté examinera mercredi une proposition de Cerberus prévoyant une augmentation de capital de 180 millions d'euros afin de porter la participation de la société d'investissement américaine à 30 %, ainsi qu'un apport de 220 millions d'euros financé par les actionnaires actuels de la banque, a rapporté mercredi le MF.

AGENDA

Milan, Mid & Small Milan 2026: rencontres entre des entreprises italiennes de petite et moyenne capitalisation et des investisseurs institutionnels au Palazzo Mezzanotte, qui abrite la Bourse de Milan (de 08h00 à 17h00 GMT).

S&P Global présente ses perspectives pour 2027 à Milan. Parmi les participants figurent le directeur général du Trésor, Riccardo Barbieri, et le directeur général de BPER, Gianni Franco Papa.

Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, et le ministre de l'Industrie, Adolfo Urso, s'exprimeront lors de l'heure des questions au Parlement (à partir de 14h00 GMT)

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