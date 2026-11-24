Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce mardi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

ÉCONOMIE

Le parti de la Première ministre Giorgia Meloni a proposé de réduire la portée d’une « taxe de sortie » controversée visant les particuliers fortunés quittant le pays, en la limitant à ceux qui s’installent dans des paradis fiscaux , selon des documents parlementaires.

DETTE

Le Trésor a annoncé lundi qu’il vendrait 8,5 milliards d’euros de bons du Trésor (BOT) lors d’une adjudication prévue le 25 novembre.

ENTREPRISES

INTESA SANPAOLO ISP.MI , MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS) BMPS.MI , MEDIOBANCA MDBI.MI

MPS a annoncé lundi que Moody's avait relevé sa note de crédit senior non garantie de Baa3 à Baa2 et révisé la perspective à « stable ». Mediobanca a indiqué que Moody's avait également relevé sa note d'émetteur à long terme de Baa3 à Baa2, tout en la maintenant sous surveillance en vue d'éventuelles nouvelles révisions à la hausse.

Intesa lance son offre d'échange d'actions et de rachat sur MPS.

(*) INWIT INWT.MI

La plus grande société italienne d'antennes-relais de téléphonie mobile envisage de déposer une demande de dommages-intérêts pouvant atteindre 2,5 milliards d'euros dans le cadre d'un litige avec Fastweb concernant la résiliation anticipée d'un contrat de location d'antennes-relais, a rapporté mardi Il Sole 24 Ore.

(*) AZIMUT HOLDING AZMT.MI

Le gestionnaire d’actifs est en pourparlers pour acquérir des sociétés en Asie et prévoit de finaliser ces opérations sous peu, a déclaré mardi le président Pietro Giuliani à MF.

Le groupe est ouvert à la possibilité d’une nouvelle cotation à Wall Street, a rapporté mardi Il Giornale, citant le directeur général Giorgio Medda.

TELECOM ITALIA TLIT.MI

Le groupe italien de télécommunications a déclaré lundi que lui-même et Boost Bidco, une structure contrôlée par le ministère italien de l'Économie dans laquelle Retelit détient une participation, avaient fixé au 30 novembre une nouvelle date butoir pour faire le point sur la vente de Sparkle, la filiale de câbles sous-marins de TIM, réaffirmant ainsi leur engagement à mener à bien la transaction.

STELLANTIS STLAM.MI

Le constructeur automobile a annoncé lundi qu’il se retirerait de la Formule E du Championnat du monde d’endurance (WEC) dans le cadre d’un effort plus large visant à concentrer ses ressources sur son cœur de métier automobile et la mise en œuvre de sa stratégie 2030.

(*) Les ventes du constructeur franco-italien dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et au sein de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ont reculé de 8 % en octobre, alors que le secteur dans son ensemble affichait une croissance de 3,4 %, selon les données publiées mardi par l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA).

(*) BUZZI BZU.MI

JP Morgan a abaissé mardi sa note sur le cimentier, la faisant passer de « surpondérer » à « neutre ».

CREDITO EMILIANO EMBI.MI

La banque du nord de l’Italie a annoncé lundi le remboursement anticipé de 600 millions d’euros d’obligations privilégiées de premier rang arrivant à échéance en janvier 2028.

RECORDATI RECI.MI

La société pharmaceutique devrait être retirée de la cote mardi à la suite de son rachat par le consortium formé par la société de capital-investissement CVC et la holding d'investissement belge GBL.

(*) THE ITALIAN SEA GROUP TISGR.MI

Le constructeur de yachts a déclaré lundi que son conseil d’administration avait jugé satisfaisante l’offre de 220 millions d’euros de SRI Global pour le rachat de la société et avait fixé les conditions dans lesquelles un contrat de cession d’activité serait conclu. Il a ajouté que ce contrat pourrait être signé au cours de la première semaine de décembre.

(*) BFF BFF.MI

La banque italienne en difficulté vise à signer un accord de sauvetage avec la société américaine Cerberus d'ici les fêtes de Noël et à dévoiler un nouveau plan stratégique l'année prochaine, a rapporté mardi le MF, ajoutant qu'il pourrait y avoir une « grande nouvelle » cette semaine.

AGENDA

À Milan, l’université Bocconi organise une conférence sur la diversité, l’immigration et les défis démographiques de l’Italie, avec notamment Renato Mazzoncini, directeur général d’A2A A2.MI , parmi les intervenants (à partir de 09h00 GMT).

Milan, "Mid & Small Milan 2026": rencontres entre des entreprises italiennes de petite et moyenne capitalisation et des investisseurs institutionnels au Palazzo Mezzanotte, qui abrite la Bourse de Milan (de 08h00 à 17h00 GMT).

Pour consulter les données et l'actualité du marché italien, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

les 20 titres ayant le plus progressé (en pourcentage).............PG.MI

Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI

Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS

Indice FTSE Mib.........FTMIB

Indice FTSE Allstars....FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour consulter les données et actualités des marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3

Indice DJ STOXX.......................................STOXX

Top 10 des secteurs STOXX............................PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S

Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N

Nikkei 225..............N225 Cote de Tokyo.............T

FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L

Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F

CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA

Indices mondiaux.....................................0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO

Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET

L'actualité Reuters en bref: actions...............TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:...............................FRX/