Italie-Conte dit prendre un risque calculé en levant le confinement

MILAN, 16 mai (Reuters) - Le président du conseil italien Giuseppe Conte a déclaré samedi que l'Italie prenait un risque calculé en levant les mesures de confinement alors que le nombre de décès quotidien liés au Covid-19 est tombé à son niveau le plus bas depuis le 9 mars. "Nous sommes face à un risque calculé, en sachant que la courbe épidémiologique pourrait remonter", a déclaré le dirigeant lors d'une conférence de presse lors de laquelle il a détaillé les mesures prises par Rome pour faire repartir la plupart des activités économiques et lever les restrictions sur les déplacements. Les commerces seront ainsi autorisés à rouvrir lundi. Guiseppe Conte a par ailleurs indiqué que les déplacements entre les pays de l'Union européenne seraient autorisés à partir du 3 juin, sans période de quarantaine pour ceux qui viendraient en Italie. Les clubs de sport, les piscines et les gymnases vont rouvrir le 25 mai tandis que les théâtres et les cinémas pourront reprendre leur activité à partir du 15 juin. (Giulio Piovaccari, version française Gwénaëlle Barzic)

