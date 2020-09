IT LINK prévoit un repli de l'activité de 10% au second semestre

(AOF) - Le résultat net d'IT Link a chuté de 84,7% à 0,42 millions d'euros au premier semestre après l'enregistrement d'une charge d'impôt de 0,51 million d'euros, le spécialiste des systèmes connectés devant désormais constater une charge d'impôt sur les sociétés après l'apurement des reports déficitaires en 2019. Le résultat opérationnel a reculé de 29,6% à 1 million d'euros des suites de l'arrêt d'une partie des activités pendant le confinement des mois de mars et avril, et d'une reprise qui n'a réellement été amorcée qu'au mois de juin.

Il a représenté 4,2% du chiffre d'affaires contre 5,7%, un an auparavant.

Les surcoûts relatifs à la gestion des mesures sanitaires et à la généralisation du télétravail ont en majeure partie été compensés par l'arrêt des dépenses de voyages et déplacements pendant la période de confinement. En résulte un impact non significatif sur les comptes du semestre.

Le chiffre d'affaires a reculé de 4,3% à 23,97 millions d'euros. Sur le second trimestre le recul du chiffre d'affaires, imputable à la Covid19, est de l'ordre de 20%.

Au 30 juin, l'effectif du groupe affiche une bonne stabilité depuis le début de l'année avec 659 collaborateurs.

A ce jour, aucune tension particulière n'est observée au niveau du crédit client qui se maintient en deçà de 60 jours. Aucun risque de crédit ou de liquidité n'a été engendré par la crise.

Au 29 septembre 2020, le pourcentage de consultants en production est de 89,2% contre 80,5% au 30 juin.

En dépit de cette amélioration, IT Link anticipe désormais un recul de l'activité au second semestre, de l'ordre de 10%, comparé au second semestre 2019 qui avait atteint un niveau historique (+20% à 27 millions).

AOF - EN SAVOIR PLUS