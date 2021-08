Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IT Link : hausse organique de 23,5% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 18/08/2021 à 07:37









(CercleFinance.com) - IT Link affiche un chiffre d'affaires de 29,58 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, en hausse organique de 23,5% (avec un effet calendaire favorable estimé à +0,8 point), tendance qui se retrouve sur l'ensemble des zones géographiques du groupe. Après un premier trimestre marqué par le retour à la croissance (+3,1%), la société de services du numérique a accéléré au deuxième trimestre avec un chiffre d'affaires de 15,17 millions d'euros, en progression de 52% favorisée par un effet de base favorable. Compte tenu de cette performance supérieure à ses attentes, IT Link envisage un chiffre d'affaires annuel en croissance de plus de 20% par rapport à 2020 et maintient son objectif de rentabilité opérationnelle à un ratio comparable à celui de 2019.

