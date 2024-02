Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IT Link: hausse de près de 14% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 15:27









(CercleFinance.com) - IT Link revendique une croissance de 13,8% de son chiffre d'affaires sur l'année 2023, à 73,3 millions d'euros (+6,3% en organique), avec des progressions de 14,9% pour la France (filiale marocaine comprise) et de 1,1% à l'international.



Si l'effectif productif interne est resté stable sur l'année 2023, la stratégie de partenariats sous-traitants a permis d'augmenter l'effectif productif global de 200 consultants depuis fin 2020, passant ainsi de 614 à 814 productifs (+34 sur l'année 2023).





