Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IT Link: hausse de près de 12% du CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 14:05









(CercleFinance.com) - IT Link annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de plus de 41,9 millions d'euros au premier semestre 2024, en hausse de 11,6% par rapport à la même période en 2023 (+1,1% en organique) malgré un impact calendaire négatif de l'ordre de 0,8 point.



Au 30 juin 2024, l'effectif salarié de la société de services numériques s'élève à 843 collaborateurs, comparé à 840 à la fin du premier trimestre. Sur la même période, l'effectif productif global (consultants salariés et sous-traitants) a progressé de 900 à 907.



En termes de perspectives, la direction d'IT Link affine son objectif de chiffre d'affaires compris entre 82 et 84 millions d'euros pour l'année 2024, 'tout en restant attentive à l'évolution de la situation économique et géopolitique'.





Valeurs associées IT LINK 26,50 EUR Euronext Paris +3,11%