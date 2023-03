Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IT Link: hausse de 3% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 14:08









(CercleFinance.com) - IT Link publie un résultat net en hausse de 3,1% à 3,08 millions d'euros et un résultat d'exploitation courant en croissance de 4,4% à 5,17 millions au titre de 2022, pour un chiffre d'affaires en progression de 9,7% à 64,4 millions.



Sa marge d'EBITDA s'est tassée de 0,9 point à 10,1%, principalement en raison d'un effet calendaire défavorable au second semestre complété par une inflation salariale partiellement répercutée dans les prix de vente à fin 2022.



Le spécialiste des systèmes connectés 'poursuivra une politique de croissance ambitieuse tout en maintenant le niveau de rentabilité actuel', visant pour 2023 un objectif de chiffre d'affaires compris entre 73 et 75 millions d'euros.





Valeurs associées IT LINK Euronext Paris -2.07%