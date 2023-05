Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IT Link: hausse de 21% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 15:06









(CercleFinance.com) - IT Link annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 19,6 millions d'euros au premier trimestre 2023, en hausse de 21,1% (+13,2% en organique) avec un impact calendaire positif de l'ordre de 1,6 point.



La France (Maroc compris) affiche une croissance de 22,2% en incluant RADèS (+13,6% en organique), tandis qu'à l'international, le chiffre d'affaires progresse de 8,4%, porté une nouvelle fois par la filiale canadienne.



Le démarrage de 2023 sur un rythme soutenu doit permettre à IT Link, malgré un effet calendaire moins favorable aux deuxième et troisième trimestres, d'atteindre son objectif maintenu d'un chiffre d'affaires annuel entre 73 et 75 millions d'euros.





