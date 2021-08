IT Link envisage une croissance du chiffre d'affaires annuel de plus de 20 %

(AOF) - Après un premier trimestre 2021 marqué par le retour à la croissance (+3,1% de chiffre d'affaires), IT Link a accéléré au deuxième trimestre avec un chiffre d'affaires de 15,17 millions d'euros. Cette forte croissance à +52% par rapport à la même période en 2020 bénéficie d'un effet de base favorable (-20,2% de chiffre d'affaires lors du deuxième trimestre 2020).

Sur le premier semestre 2021, l'entreprise de services du numérique spécialiste des systèmes connectés a enregistré un chiffre d'affaires de 29,58 millions d'euros, en hausse organique de 23,5%, avec un effet calendaire favorable (impact estimé de +0,8 point). Cette tendance se retrouve sur l'ensemble des géographies du groupe.

La France affiche un chiffre d'affaires de 27,30 millions d'euros (+21%). Ce chiffre intègre les deux premiers trimestres d'activité de la filiale marocaine depuis sa création, pour un montant de l'ordre de 150 000 euros.

A l'international, la progression du chiffre d'affaires accélère pour atteindre 2,28 millions d'euros sur le premier semestre (+63,1% à périmètre constant).

Les activités solutions (développements au forfait et ventes de licences) maintiennent un rythme de croissance du chiffre d'affaires élevé depuis le début de l'année 2021 à +36,8% sur le premier semestre.

Au 30 juin, l'effectif du groupe est de 684 collaborateurs, en progression de 5,5% par rapport à fin 2020.

Compte tenu de la performance supérieure aux attentes sur le premier semestre, IT Link envisage un chiffre d'affaires annuel en croissance de plus de 20% par rapport à l'année 2020 et maintient son objectif de rentabilité opérationnelle à un ratio comparable à celui enregistré en 2019.

Ces perspectives restent toutefois conditionnées par l'évolution de la situation sanitaire et son impact économique, notamment dans le secteur automobile.

La croissance du marché français a été tirée par les ventes de téléviseurs, mais ne concerne pas tous les segments de marché. Les téléviseurs, et tout l'écosystème vidéo ainsi que la dynamique constante du segment des casques portent le marché français. En revanche, les marchés de la Photo (-20%), de l'Audio embarquée (-31%) et de la Hifi (-3%) sont en retrait.

Forte croissance du marché français

D'après l'institut GfK, le marché français de l'électronique grand-public a bénéficié en 2020 d'une croissance de 6%, avec un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros. Malgré les annulations des événements sportifs, suite à la crise sanitaire, 5 millions de téléviseurs ont été commercialisés en 2020 pour un chiffre d'affaires en hausse de 16%, à plus de 2,3 milliards d'euros. A l'effet volume s'ajoute la hausse du prix moyen de vente (456 euros soit +2%). Les ventes des modèles dotés des technologies OLED-QLED (dont le chiffre d'affaires a bondi de 43% en CA), représentent désormais le tiers des ventes totales du marché français des téléviseurs.

Les barres de son (avec 130 millions d'euros générés en 2020 en croissance de 14%) profitent pleinement d'une expérience télévisuelle plus qualitative. Les enceintes home-cinéma, supports muraux et rétro/vidéo projecteurs ont également affiché des progressions de revenus à deux chiffres au second semestre 2020. Les ventes de casques ont aussi bénéficié d'une forte croissance l'an passé (+16% à 943 millions d'euros).

Des évolutions différenciées sur le marché des téléviseurs

Ce marché a dû faire face à des ruptures de stocks car la crise sanitaire a provoqué des fermetures d'usines et une désorganisation des chaînes d'approvisionnement.

Si les ventes ont été portées par les confinements dans les pays développés, les ventes mondiales ont été négativement impactées par un recul économique dans les pays émergents. La demande en provenance d'Asie et d'Amérique Latine a dégringolé alors qu'elle constitue l'un des principaux moteurs traditionnels du secteur. Au final, seuls 216 millions de téléviseurs ont été commercialisés dans le monde en 2020, soit un léger recul (-0,8% par rapport à 2019, quand le marché avait progressé d'environ 1%).