IT Link dégage une hausse de 10,1% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre

(AOF) - IT Link, entreprise de services du numérique spécialiste des systèmes connectés, a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 10,1% à 15,28 millions d'euros au troisième trimestre 2022. Sur 9 mois, la France, incluant les activités au Maroc, maintient un niveau de croissance de son chiffre d’affaires de 9,5%, en ligne avec le 1er semestre. Le Canada reste le moteur de l’activité internationale avec une croissance de +58,4% de son chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de l’année. Les ventes de licences continuent de porter les activités « solutions » qui affichent 5,8% de croissance.

Au 30 septembre, le groupe compte 725 collaborateurs contre 704 au 31 décembre 2021. Le nombre de productifs s'élève à 710 consultants (incluant les partenaires freelances) au 30 septembre 2022 contre 642 au 31 décembre 2021.

Côté perspectives, sur l'année 2022, la direction maintient son objectif de croissance du chiffre d'affaires entre 9 et 10% tout en restant toutefois attentive à l'évolution des situations macroéconomiques, géopolitiques et sanitaires.

