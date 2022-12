Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IT Link: acquisition de la société RADèS information fournie par Cercle Finance • 29/12/2022 à 14:16









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la stratégie de son plan Connext'25, IT Link annonce avoir réalisé l'acquisition au 28 décembre de la société RADèS, experte de la supervision et de l'excellence opérationnelle dans les domaines banque-finance-assurance.



Cette acquisition permet à IT Link de renforcer sa présence en Île-de-France avec 40 nouveaux consultants, tout en doublant ses activités en banque-finance-assurance. L'opération devrait avoir un effet positif sur la marge dès l'exercice 2023.



L'intégration de RADèS au périmètre consolidé du groupe de conseil et d'ingénierie sera effective au 31 décembre 2022. Le prix de cette acquisition, payé en numéraire, a été principalement financé par emprunt bancaire.





