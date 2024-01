Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IT Link: acquisition de Ciao Technologies information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 13:08









(CercleFinance.com) - IT Link annonce l'acquisition de Ciao Technologies, acquisition lui permettant de renforcer sa présence en Amérique du Nord avec un peu plus de 100 collaborateurs au Canada, ce qui en fait la seconde zone géographique du groupe.



Ce rachat n'engendre pas de changement dans le management et l'organisation de Ciao Technologies, Jean Drouin, actuel président et fondateur de la société, conservant son rôle de dirigeant de l'entreprise.



L'intégration de Ciao Technologies au périmètre consolidé d'IT Link est effective au 9 janvier 2024. Le prix de cette acquisition, payé en numéraire, a été financé en totalité sur les fonds propres de la société.





