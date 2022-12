IT Link acquiert la société RADèS

(AOF) - IT Link, entreprise de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés, annonce l'acquisition au 28 décembre 2022 de la société RADèS, experte de la supervision et de l'excellence opérationnelle dans les domaines Banque-Finance-Assurance. Pour le Groupe IT Link, cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie du plan Connext'25 et lui permet de renforcer sa présence en Île de France avec 40 nouveaux consultants, tout en doublant ses activités dans les domaines Banque-Finance-Assurance.

Compte tenu du niveau de rentabilité historique de RADèS et des complémentarités avec les autres entités du Groupe, l'opération devrait avoir un effet positif sur la marge dès l'exercice 2023.

Ibrahim Celik, fondateur de RADèS continuera à accompagner l'entreprise dans son développement en étroite collaboration avec Matthieu Girard, actuellement Directeur de la Stratégie et du Marketing du Groupe IT Link, nommé Directeur Général de RADèS.

Ce rachat par le Groupe IT Link constitue pour RADèS une opportunité de développement et d'accélération basée sur trois principaux leviers : mutualisation des expertises, relais commerciaux sur toutes les géographies du Groupe et attractivité dans le recrutement.

L'intégration de RADèS au périmètre consolidé du Groupe IT Link sera effective au 31 décembre 2022.

Le prix de cette acquisition, payé en numéraire, a été principalement financé par emprunt bancaire.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.