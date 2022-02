IT Link a connu une fin d’année plus dynamique que prévu

(AOF) - IT Link a enregistré au quatrième trimestre 2021, un chiffre d’affaires record de 15,3 millions d'euros, en croissance de 14,5%. "Les effets négatifs de la crise Covid et de la pénurie des semi-conducteurs se sont révélés inférieurs à ce que pouvait laisser redouter la tendance estimée au troisième trimestre", a souligné le groupe. Sur l’année 2021, le Groupe IT Link a enregistré finalement une croissance de 19,7% de son chiffre d’affaires à 58,75 millions d'euros.

Au 31 décembre 2021, l'effectif de l'entreprise de services du numérique spécialiste des systèmes connectés est de 704 collaborateurs, en croissance de 8,6% sur un an.

Avec 50 recrutements productifs nets en 2021, IT Link est correctement orientée pour atteindre son objectif d'augmentation des effectifs productifs de l'ordre de 250 collaborateurs d'ici fin 2023 par rapport au niveau constaté au 31 décembre 2020.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le CES du Moyen-Orient

Encore assez méconnu par rapport au Consumer Electronics Show (CES), le Gitex (Gulf Information Technology Exhibition) de Dubaï existe pourtant depuis 1981 et attire environ 100.000 visiteurs par an. Même s'il souhaite concurrencer le CES de Las Vegas, et que la région est un marché très technophile, le Gitex demeure, malgré son internationalisation, encore un hub régional pour la technologie. Le CES permet de couvrir à la fois les Etats-Unis, l'Amérique du Nord et l'Europe, alors que le Gitex recouvre plutôt le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud. En 2021 cet événement avait lieu en même temps que l'Exposition universelle de Dubaï. La France a été le second pays le plus représenté, derrière l'Italie.