Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Israël-Un drone largue du cannabis au dessus de Tel Aviv Reuters • 03/09/2020 à 19:30









TEL AVIV, 3 septembre (Reuters) - Un drone a largué jeudi plusieurs sachets contenant en apparence du cannabis sur une place de Tel Aviv, après la promesse faite sur les réseaux sociaux par des militants pro-légalisation de distribuer de l'herbe gratuite par les airs. La police, qui soupçonne les sachets largués sur la place Yitzhak Rabin de contenir une "drogue dangereuse", a déclaré avoir arrêté deux hommes qui pilotaient l'appareil à distance. Le groupe pro-légalisation israélien Green Drone avait promis une distribution gratuite de marijuana depuis les airs sur les réseaux sociaux. "Est-ce un oiseau ? Est-ce un avion ? Non, c'est le Green Drone qui vous envoie gratuitement du cannabis depuis le ciel", pouvait-on lire sur leur site Internet. Le quotidien israélien Maariv a publié sur son site des photos du drone larguant des sachets et de passants en prenant quelques-uns avant l'arrivée de la police. L'usage médical du cannabis en Israël est autorisé et l'usage récréatif, bien qu'illégal, est largement dépénalisé. En mai, le gouvernement a donné son accord pour l'exportation de cannabis à usage médical qui devrait lui permettre de générer des revenus importants. (Jeffrey Heller, Version française Laura Marchioro)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.