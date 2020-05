Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Israël-Le parlement nomme Netanyahu pour former un gouvernement Reuters • 07/05/2020 à 17:11









(Actualisé avec nomination de Netanyahu par le Parlement) JERUSALEM, 7 mai (Reuters) - Le Parlement israélien a officiellement autorisé jeudi le Premier ministre Benjamin Netanyahu à former un nouveau gouvernement d'union nationale malgré l'ouverture d'un procès contre ce dernier le 24 mai pour des accusations de corruption. Soixante-douze des 120 parlementaires de la Knesset ont validé la candidature de Benjamin Netanyahu, qui se rapproche ainsi d'un cinquième mandat après plus d'un an d'impasse politique. La Cour suprême israélienne avait ouvert mercredi la voie au maintien au pouvoir du chef du Likoud, estimant que les accusations de corruption contre ce dernier ne lui interdisent pas de former un gouvernement. Benjamin Netanyahu, 70 ans, inculpé en début d'année pour corruption, fraude et abus de confiance, nie toute malversation. Le mois dernier, avec son principal rival, Benny Gantz, ils ont conclu un accord en vue de former un gouvernement d'union nationale pour sortir l'Etat hébreu d'une crise politique sans précédent, après trois élections législatives en moins d'un an qui n'ont pas permis de dégager de majorité claire à la Knesset. La nomination de Benjamin Netanyahu a été soumise au président Reuven Rivlin. Benjamin Netanyahu et Benny Gantz prévoient de prêter serment mercredi dans le cadre leur nouvelle alliance, qui verrait le premier servir comme Premier ministre pendant 18 mois avant de passer le relais au second. (Rami Ayyub et Dan Williams; version française Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

