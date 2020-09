Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Israël-Le Honduras espère ouvrir son ambassade à Jérusalem cette année Reuters • 21/09/2020 à 02:03









(Ajoute détails) JÉRUSALEM/TEGUCIGALPA, 21 septembre (Reuters) - Le Honduras espère déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem d'ici la fin de l'année, si les restrictions mises en place à cause de l'épidémie de coronavirus le permettent, ont annoncé dimanche le président hondurien, Juan Orlando Hernandez, et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. "Afin de renforcer notre alliance stratégique, nous avons discuté de l'ouverture de nos ambassades à Tegucigalpa et à Jérusalem respectivement" a écrit Hernandez sur son compte Twitter. Le pays d'Amérique centrale avait déjà déclaré par le passé qu'il pourrait déplacer son ambassade à Jérusalem. Israël n'a pour l'instant pas d'ambassade au Honduras mais y a ouvert un bureau diplomatique le mois dernier. Seuls les Etats-Unis et le Guatemala ont déjà déplacé leurs ambassades à Jérusalem. (Maayan Lubell, Gustavo Palencia, Frank Jack Daniel et Stefanie Eschenbacher; version française Camille Raynaud)

