Israël-L'annonce de l'annexion des colonies de Cisjordanie peu probable mercredi

JERUSALEM, 1er juillet (Reuters) - Le gouvernement israélien n'annoncera probablement pas l'annexion des colonies juives de Cisjordanie ce mercredi, bien qu'il ait fixé la date de lancement de ses délibérations sur le sujet ce jour-là, a annoncé le ministre des Affaires étrangères. "Il me semble peu probable que cela ait lieu aujourd'hui", a déclaré Gabi Ashkenazi, membre du parti centriste Bleu et blanc qui a formé un gouvernement d'union nationale avec le Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahu. "Je pense qu'il n'y aura rien aujourd'hui" concernant l'extension de la souveraineté israélienne, a-t-il ajouté au micro de la radio militaire. Interrogé sur d'autres points du projet d'annexion qui suscite l'indignation des Palestiniens et d'une partie de la communauté internationale, le chef de la diplomatie a invité son interlocuteur à consulter le Premier ministre lui-même, ce qui laisse supposer l'existence de divergences au sein du gouvernement. Après avoir rencontré mardi une délégation américaine pour évoquer l'intégration du projet dans le plan de paix israélo-palestinien présenté en janvier par Donald Trump, Benjamin Netanyahu a annoncé que ces discussions allaient durer plusieurs jours. (Dan Williams, version française Jean-Philippe Lefief)

