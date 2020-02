Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Israël interdit les exportations agricoles palestiniennes via la Jordanie Reuters • 08/02/2020 à 19:37









RAMALLAH, Cisjordanie, 8 février (Reuters) - Israël a intensifié la guerre commerciale avec les Palestiniens en mettant un coup d'arrêt à leurs exportations agricoles via la Jordanie, a annoncé samedi le ministre palestinien de l'Agriculture, Riyad al-Attari. "Hier, le directeur des passages israéliens a informé tous les exportateurs et toutes les parties concernées que tous les produits agricoles palestiniens seraient interdits d'exportation vers les marchés mondiaux via le point de passage jordanien à partir de dimanche", a-t-il déclaré. Les responsables israéliens et jordaniens n'ont pas fait de commentaire à ce sujet dans l'immédiat. Selon le ministre palestinien, une soixantaine de produits agricoles palestiniens sont exportés vers une centaine de marchés à travers le monde. La nouvelle interdiction concerne l'huile d'olive, les dattes et les herbes médicinales, d'après des exportateurs palestiniens. "Il s'agit d'une guerre économique contre l'ensemble du peuple palestinien", a estimé l'un d'eux, Ahmed Rihan, directeur des ventes chez Attelawi, qui exporte des produits vers la Grande-Bretagne et les pays arabes. (Ali Sawafta et Nidal al-Mughrabi, version française Elizabeth Pineau)

