Israël-Gantz et Netanyahu n'arrivent pas à former de gouvernement

(Précisions communiqué) JERUSALEM, 16 avril (Reuters) - Le premier ministre israëlien Benjamin Netanyahu et son rival Benny Gantz ne sont pas parvenus mercredi à former un gouvernement d'union nationale. Les crises économiques et médicales povoquées par l'apparition du coronavirus n'ont pas réussi à mettre un terme à une impasse politique qui a déjà amené les israëliens à participer à trois élections législatives en avril dernier, en septembre et en mars. Faute d'accord, le Parlement devra désigner un nouveau candidat, qui disposera ensuite de 14 jours pour former un gouvernement, faute de quoi de nouvelles élections législatives seront inévitables. Netanyahu et Gantz ont publié jeudi une déclaration commune indiquant qu'ils poursuivraient les négociations plus tard dans la journée. (Rami Ayyub à Tel Aviv et Dan Williams à Jérusalem, version française Camille Raynaud)

