Israël et les Emirats arabes unis vont coopérer sur le coronavirus

JERUSALEM/DUBAI, 25 juin (Reuters) - Israël, qui cherche à normaliser ses relations avec les Etats du Golfe, et les Emirats arabes unis ont annoncé jeudi un partenariat pour lutter contre le nouveau coronavirus. Deux sociétés privés émiraties et deux entreprises israéliennes vont coopérer sur des projets médicaux, a rapporté l'agence des Emirats WAM. Israël n'a pas de liens diplomatiques avec les pétromonarchies du Golfe mais partage le même rejet de l'influence de l'Iran dans la région. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que ce partenariat était le fruit de contacts intensifs entre les deux pays au cours des derniers mois. (Jeffrey Heller à Jérusalem, Lisa Barrington et Alexander Cornwell à Dubaï, version française Jean-Stéphane Brosse)

