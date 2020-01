Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Israël-Benny Gantz dit avoir accepté l'invitation de Trump à Washington Reuters • 26/01/2020 à 00:58









JERUSALEM, 26 janvier (Reuters) - Benny Gantz, chef du parti centriste et rival politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a déclaré samedi avoir accepté l'invitation de Donald Trump pour une rencontre à Washington destinée à discuter du plan de paix pour le Proche-Orient que le président américain doit dévoiler sous peu. Donald Trump a annoncé jeudi qu'il dévoilerait le plan de paix de l'administration américaine pour le Proche-Orient avant la visite à Washington prévue mardi de Benjamin Netanyahu et de Benny Gantz, sans que l'on ne sache pour l'heure si le locataire de la Maison blanche a prévu de rencontrer ensemble les deux rivaux politiques. S'exprimant samedi soir dans des remarques télévisées, Benny Gantz a levé les doutes sur sa présence ou non à Washington. Indiquant qu'il était en contact depuis plusieurs mois avec de hauts représentants de la Maison blanche, il a évoqué un "moment charnière" pour Israël. "Le plan de paix conçu par le président Trump restera dans l'histoire comme un jalon important montrant la voie aux différents acteurs du Moyen-Orient pour avancer enfin vers un accord historique et régional", a dit l'ancien général. (Ari Rabinovitch; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.