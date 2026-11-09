Israël accorde des licences à Murphy Oil près du gisement de gaz de Léviathan

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Le producteur américain de pétrole et de gaz Murphy Oil MUR.N a annoncé lundi avoir obtenu six licences d'exploration dans la zone G au large d'Israël, marquant ainsi son entrée dans la région de la Méditerranée orientale.

Ces licences couvrent environ 1 700 kilomètres carrés au large des côtes israéliennes, à environ 25 km au sud-ouest de Léviathan, l’un des plus grands gisements de gaz naturel de la Méditerranée orientale et une source d’approvisionnement majeure pour Israël et les marchés voisins, notamment l’Égypte.

* Aux termes de cet accord, une filiale de Murphy exploitera ces licences et détiendra une participation de 50 %, tandis que la société israélienne Ratio Energies RATIp.TA détiendra les 50 % restants.

* Les deux sociétés collaboreront afin d’évaluer plus en détail le potentiel d’exploration du périmètre de la Zone G.