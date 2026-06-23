Israël a fait passer clandestinement des systèmes Starlink en Iran, affirme un ancien Premier ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alexander Cornwell et Steven Scheer

Un ancien Premier ministre israélien a reconnu mardi qu’Israël avait fait passer clandestinement des récepteurs Internet Starlink en Iran pour venir en aide aux manifestants antigouvernementaux, tout en précisant que le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou n’avait pas donné suite à ces projets.

Naftali Bennett, qui a occupé le poste de Premier ministre de 2021 à 2022, a déclaré devant l’auditoire du Sommet international sur la politique du JNS, à Jérusalem, qu’il avait lancé un “processus visant à acquérir et à faire passer clandestinement en Iran des dizaines de milliers de récepteurs Starlink qui permettraient d’assurer la continuité de l’accès à Internet et aux réseaux sociaux”.

Starlink, propriété de SpaceX SPCX.O , l’entreprise d’Elon Musk, fournit des connexions Internet par satellite. L’Iran a déjà accusé Israël et les États-Unis d’introduire clandestinement ces appareils afin de compromettre sa sécurité. Starlink ne dispose pas d’une licence pour opérer en Iran, mais Musk a déjà déclaré que le service y était actif.

Naftali Bennett a déclaré que ces appareils étaient destinés à permettre aux manifestants de se coordonner et, à terme, de renverser le gouvernement iranien.

“Malheureusement, l’actuel gouvernement israélien, incompétent, a cessé de le faire”, a-t-il déclaré. “Et lorsque les manifestations ont éclaté, cette infrastructure n’était pas en place.”

Le bureau de Benjamin Netanyahou n’a pas immédiatement répondu aux questions concernant les propos de Naftali Bennett et SpaceX n’était pas disponible pour commenter en dehors des heures de bureau aux États-Unis.

Les autorités iraniennes ont coupé l’accès du public à Internet pendant les périodes de troubles, notamment lors des manifestations meurtrières qui ont secoué tout le pays en janvier et tout au long de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qui a débuté fin février.

Reuters avait précédemment rapporté que certains Iraniens s’étaient tournés vers Starlink pendant les coupures d’Internet.

Naftali Bennett, chef d’un parti de droite et l’un des nombreux responsables politiques de l’opposition en lice pour succéder à Benjamin Netanyahou lors d’une élection prévue d’ici octobre, a déclaré que s’il revenait au pouvoir, il s’efforcerait de fragiliser le gouvernement iranien dans le but de le renverser. Cela pourrait inclure des mesures ne allant pas jusqu’à des attaques militaires directes, telles que le sabotage économique et industriel, a-t-il précisé.